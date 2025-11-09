استقبل مُحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم (الأحد)، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة المعيّن حديثًا خالد بن سعيد الغامدي.

وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمات عمله.