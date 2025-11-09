استقبل مُحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم (الأحد)، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة المعيّن حديثًا خالد بن سعيد الغامدي.
وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمات عمله.
The Governor of Jeddah, Prince Saud bin Abdullah bin Jalawi, received today (Sunday) in his office the newly appointed Director General of Civil Affairs in the Makkah region, Khalid bin Saeed Al-Ghamdi.
He congratulated him on his appointment, wishing him success and prosperity in his work duties.