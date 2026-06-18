لفت اللون الأصفر الأنظار بقوة خلال الفعاليات الملكية البريطانية هذا الأسبوع، بعدما ظهرت أميرة ويلز كاثرين، بإطلالتين متتاليتين بدرجات مختلفة من الأصفر، ما أعاد هذا اللون إلى دائرة الضوء كواحد من اتجاهات صيف 2026.

في خدمة وسام الرباط الملكي، اختارت الأميرة معطفًا بدرجة الأصفر الزبدي الهادئة، قبل أن تظهر بعد أيام في سباقات رويال أسكوت بفستان أصفر أكثر جرأة وحيوية. هذا التدرج بين الأصفر الباستيلي والأصفر الكناري يعكس اتجاهاً متنامياً في عالم الموضة نحو الألوان المشرقة التي تمنح الإطلالة طاقة وحضوراً دون التخلي عن الأناقة الكلاسيكية.

ويرى مراقبو الموضة أن تأثير الأميرة لا يقتصر على اختيار الملابس فحسب، إذ غالباً ما تتحول القطع والألوان التي تعتمدها إلى صيحات واسعة الانتشار فيما يعرف بـ«تأثير كيت»، ما يجعل ظهورها المتكرر بالأصفر مؤشراً قوياً على استمرار حضور هذا اللون خلال الموسم الحالي.