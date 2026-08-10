اختارت كايلي جينر أن تبدأ احتفالات عيد ميلادها التاسع والعشرين بإطلالة أنثوية جريئة غلب عليها اللون الوردي، ضمن حفلة حملت طابعًا مرحًا تحت اسم «Princess Kitty»، مع اعتماد اللون الوردي كرمز أساسي للديكور والأزياء.

ظهرت جينر بفستان قصير ضيق باللون Bubblegum Pink، تميز بقصة مكشوفة عند الرقبة وتصميم هالتر بياقة غائرة، لتكمل الإطلالة بصندل Bombshell من Gucci من مجموعة ربيع وصيف 2026، والذي لفت الأنظار بكعبه الرفيع وريش النعام الملون الذي يحيط بتصميمه. ويبلغ سعر الحذاء نحو 1,580 دولارًا.

ولم تكتفِ جينر باللون الوردي في ملابسها، إذ نسقت معه أظافر بالدرجة نفسها، بينما ظهرت في صورها أمام مجموعة كبيرة من حقائب Birkin، مضيفة إلى الإطلالة لمسة من الفخامة التي أصبحت جزءًا من أسلوبها في المناسبات الخاصة.

أما ضيوف الحفل، فالتزموا بدورهم بأجواء المناسبة؛ إذ ظهرت Hailey Bieber بتوب وردي مع بوا من الريش وتاج صغير، بينما شاركت أسماء أخرى مثل كلوي كارداشيان وDevon Lee Carlson في الاحتفال بإطلالات منسجمة مع الثيمة.

وتكشف إطلالة جينر عن استمرار حضور الوردي الفاقع والريش والتفاصيل الاحتفالية في أزياء المناسبات، لكن بطريقة أكثر جرأة ووضوحًا، تجمع بين الطابع الأنثوي واللمسات الفاخرة. كما تعكس الحفلة نفسها فكرة أصبحت حاضرة بقوة في مناسبات المشاهير، وهي تحويل الاحتفال إلى تجربة بصرية متكاملة تتطابق فيها الأزياء مع الديكور والإكسسوارات وحتى التفاصيل الصغيرة.