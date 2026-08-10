صدر الأمر السامي بالموافقة على تعيين رباب الكتبي عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة في فترته الثامنة لمدة (4) سنوات، وتعد الدكتورة رباب الكتبي من الكفاءات الوطنية المتخصصة في الصحة العامة، حيث تمتلك مسيرة أكاديمية وبحثية امتدت بين السعودية والمملكة المتحدة، وأسهمت خلالها في عدد من الملفات والبرامج الوطنية ذات الصلة بسلامة المرضى وتطوير الممارسات الصحية.

وحصلت الكتبي على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية والرعاية الصحية من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وماجستير الصحة العامة من جامعة فلندرز في أستراليا وبكالوريوس علوم الأغذية من جامعة أم القرى، كما حصلت على عدد من الشهادات المهنية والأكاديمية من بينها زمالة التعليم العالي البريطانية وشهادات متخصصة في الابتكار وإدارة وقيادة الاستراتيجيات والمشاريع.

وشغلت عدداً من المناصب المتخصصة من أبرزها مدير إدارة برامج سلامة المرضى ومديرة إدارة الأبحاث والابتكار في المركز السعودي لسلامة المرضى، كما عملت باحثة رئيسية في جامعة بليموث بالمملكة المتحدة في مجالات التغذية والصحة العامة.

وأسهمت الكتبي من خلال مسيرتها البحثية في أبحاث علمية ذات أثر على الممارسات الصحية، حيث قادت بحثاً علمياً أسهم في تعديل توصيات للصحة العامة في المملكة المتحدة، كما نشرت عدداً من الأبحاث المحكمة في مجلات علمية دولية تناولت مجالات الصحة العامة والتغذية والسمنة وسلامة المرضى.

ويأتي انضمام الدكتورة رباب الكتبي إلى مجلس المنطقة إضافة نوعية تعكس حضور الكفاءات الوطنية المتخصصة في صناعة القرار التنموي والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.