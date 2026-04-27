تعود الغرّة المايكرو هذا الموسم واحدةً من أكثر الصيحات لفتاً للانتباه، إذ تتميّز بقصّتها القصيرة جداً التي تتوقف أعلى الحاجبين، ما يمنح الوجه ملامح حادة ولمسة عصرية جريئة. ظهرت هذه الغرّة على منصات عروض الأزياء العالمية، وتبنّتها نجمات مثل Zendaya وEmma Watson، لتؤكد حضورها خياراً غير تقليديٍّ بعيداً عن الكلاسيكية.

ورغم جاذبيتها، إلا أن الغرّة المايكرو ليست خياراً سهلاً أو مناسباً للجميع. فهي تكشف مساحة أكبر من الجبهة، ما يعني أنها تبرز تفاصيل الوجه بشكل واضح، سواء كانت نقاط قوة أو عيوب. لذلك، اختيارها يحتاج وعياً بشكل الوجه وتوازن ملامحه.

تُعد هذه الغرّة مثالية للوجه البيضاوي، إذ تتناغم مع توازنه الطبيعي دون أن تُحدث اختلالاً في النسب. كما تناسب الوجه الطويل، إذ تساعد في تقصير مظهره بصرياً، خصوصاً إذا تم تنسيقها مع قصة شعر تضيف حجماً على الجانبين. أما الوجه القلبي، فقد تستفيد منه بشرط أن تكون الغرّة غير حادة بالكامل، بل بتدرّج خفيف يخفف من عرض الجبهة.

في المقابل، قد لا تكون الخيار الأفضل للوجه الدائري، لأنها تبرز الامتلاء بدلاً من موازنته، خصوصاً إذا كانت مستقيمة وكثيفة. كذلك، الوجوه المربعة ذات الزوايا الحادة قد تبدو أكثر قسوة مع هذا النوع من الغرّة، ما لم يتم كسر حدّتها بقصة شعر ناعمة ومتموجة.