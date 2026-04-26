في العرض الأول لفيلم The Devil Wears Prada 2 في نيويورك، ظهرت Emily Blunt بإطلالة لافتة تعكس توجّهاً واضحاً نحو الأزياء المفاهيمية ذات الطابع المسرحي. اختارت فستاناً من دار Schiaparelli ضمن مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2026، جاء بتصميم نحتي يجمع بين كورسيه ضيّق وخامات غير تقليدية مثل الرافيا، مع تنورة ضخمة متعددة الطبقات تمنح الإطلالة حضوراً بصرياً قوياً يتجاوز حدود الفساتين الكلاسيكية على السجادة الحمراء.

اعتمدت بلانت في تنسيق الإطلالة على مجوهرات من Mikimoto، إذ اختارت قطعاً مرصعة باللؤلؤ لتعزيز التوازن بين الجرأة الفنية للفستان والطابع الكلاسيكي الفاخر. أما من الناحية الجمالية، فجاءت تسريحة الشعر مرفوعة بأسلوب ناعم وانسيابي، مع مكياج هادئ نسبياً يرتكز على أحمر شفاه بارز، في محاولة واضحة لعدم منافسة تفاصيل التصميم الأساسية.