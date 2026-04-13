يشهد عالم الجمال في موسم 2026 عودة قوية لفكرة تزيين الشعر، إذ برزت صيحة استخدام الكريستال واللؤلؤ كأحد أبرز الاتجاهات التي تعكس مزيجاً بين الفخامة والأنوثة الناعمة، لتتحول الإكسسوارات من عنصر تكميلي بسيط إلى قطعة أساسية في الإطلالة.

تعتمد هذه الصيحة على إدخال عناصر لامعة مثل الأحجار الكريستالية وحبات اللؤلؤ في تسريحات الشعر المختلفة، سواء من خلال دبابيس صغيرة موزعة بشكل عشوائي، أو قطع بارزة مثل الأطواق والمشابك المزينة بتفاصيل غنية. ويعكس هذا التوجه انتقال الموضة من البساطة إلى ما يُعرف بأسلوب "المبالغة الراقية"، حيث تصبح الإكسسوارات أقرب إلى قطع مجوهرات تُستخدم لتزيين الشعر وليس فقط تثبيته.

كما يظهر اللؤلؤ بشكل خاص عنصراً أساسيّاً في هذه الموجة، بعد أن أعيد تقديمه بأسلوب عصري بعيد عن طابعه الكلاسيكي التقليدي، ليصبح مناسباً للإطلالات اليومية والمناسبات على حدٍّ سواء. ويتم تنسيقه بطرق مبتكرة مثل دمجه مع الضفائر، أو توزيعه على الكعكات المنخفضة، أو حتى إدخاله في تسريحات الشعر المنسدلة لإضفاء لمسة رومانسية ناعمة.

وتؤكد عروض الأزياء وتقارير الموضة أن هذه الصيحة مستمرة بالتصاعد، خصوصاً مع توجه المصممين إلى تقديم إكسسوارات شعر فاخرة تحتوي على تفاصيل دقيقة وأحجار متعددة، مما يعزز فكرة أن الشعر أصبح مساحة للتعبير الإبداعي وليس مجرد عنصر جمالي ثابت.