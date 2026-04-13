تتصدر صيحة البلاشر والإضاءة الوردية مشهد الجمال هذا الموسم، مع توجه واضح نحو إبراز ملامح الوجه بأسلوب ناعم ومشرق يعزز من حيوية البشرة. ويعتمد هذا الاتجاه على استخدام درجات الوردي لإضفاء لمسة طبيعية على الخدود، مع تطبيقه بطريقة ممتدة تتجاوز النقاط التقليدية، ليشمل مناطق أعلى الخدود وأحياناً جسر الأنف، ما يمنح الوجه إشراقة دافئة تشبه التوهج الطبيعي.

كما تُستخدم الإضاءة الوردية لإبراز تفاصيل الوجه بشكل أكثر نعومة مقارنة بالإضاءات الذهبية أو الفضية، إذ تضيف لمعاناً خفيفاً ينسجم مع لون البشرة دون مبالغة. ويأتي انتشار هذه الصيحة ضمن توجه أوسع نحو مكياج يوازن بين البساطة والأنوثة، مع التركيز على إبراز الجمال الطبيعي بلمسات لونية خفيفة ومدروسة.