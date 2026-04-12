يشهد قطاع الموضة في 2026 تحوّلاً واضحاً نحو ما يُعرف بـ«الموضة المعقولة السعر» أو Affordable Fashion، إذ لم يعد الإنفاق العالي شرطاً للظهور بإطلالة أنيقة، بل أصبح التركيز على تحقيق مظهر فاخر بتكلفة منخفضة من خلال اختيارات ذكية ومرنة.

هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع المستهلكين للبحث عن خيارات عملية تجمع بين السعر المناسب والشكل الجذاب. ونتيجة لذلك، برزت ظاهرة «Frugal Chic» التي تعتمد على تنسيق قطع بسيطة وغير مكلفة بأسلوب يعطي انطباعاً راقياً، دون الحاجة لشراء منتجات فاخرة.￼

كما ساهمت منصات البيع السريع والعلامات التجارية في تعزيز هذا الاتجاه، من خلال تقديم تصاميم مستوحاة من عروض الأزياء العالمية بأسعار منخفضة وبشكل سريع، ما أتاح للجمهور مواكبة الترندات بسهولة.￼

ومن أبرز مظاهر هذا التحول أيضاً انتشار ثقافة «البدائل» أو الـDupe، إذ يتجه المستهلكون لشراء منتجات تشبه الماركات الفاخرة من حيث الشكل ولكن بسعر أقل بكثير، مدفوعين بتأثير السوشيال ميديا التي تروّج لهذه الخيارات بشكل واسع.