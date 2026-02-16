تألقت أريانا غراندي في أحدث ظهور لها بإطلالة جمالية حملت توقيعاً مختلفاً يميل إلى البرودة اللامعة والأنوثة الهادئة في آنٍ واحد. اعتمدت مكياجاً فضياً بلمسة جليدية عكس توجهاً أكثر جرأة مقارنة بإطلالاتها المعتادة التي تميل غالباً إلى الألوان الدافئة والكلاسيكية الناعمة، ما منح حضورها بعداً بصرياً لافتاً ومتفرداً.

برزت العينان بظلال فضية معدنية امتدت على كامل الجفن مع تدرج أزرق بارد أضفى عمقاً وانعكاساً ضوئياً أنيقاً تحت الإضاءة، فيما جاءت الرموش طويلة وكثيفة لتعزز اتساع النظرة دون مبالغة في رسم الآيلاينر، في خطوة ركزت على اللمعان بدلاً من الخطوط الحادة. البشرة بدت مخملية ومضيئة بتوزيع متوازن للهايلايتر على أعلى الوجنتين وجسر الأنف، ما حافظ على إشراقة ناعمة بعيداً عن التأثير الزيتي أو اللمعان المفرط.

أما الشفاه فاختير لها لون حيادي لامع بلمسة غلوس شفافة، ليبقى التركيز موجهاً نحو العينين بوصفهما العنصر الأبرز في الإطلالة. واكتملت الصورة بقفاز حريري فضي وأقراط لؤلؤية كبيرة عززت الطابع الكلاسيكي الفاخر، مع شعر منسدل بانسيابية أضفى توازناً بين الرومانسية والحداثة.