لفتت لجين عمران الأنظار بإطلالة استثنائية مستوحاة من الزي الياباني، وجاءت بتوازن لافت بين الطابع التراثي واللمسة المعاصرة.

الإطلالة تميّزت بلون ذهبي فخم، عكس إحساساً بالقوة والرقي، وزُيّنت بتطريزات سوداء دقيقة أضافت عمقاً بصرياً وأناقة هادئة.

التصميم اعتمد على خطوط واضحة وهيكلية مستوحاة من الأزياء اليابانية التقليدية، مع معالجة عصرية في القصّة والتنفيذ، ما منح الإطلالة حضوراً قوياً دون مبالغة. اختيار الألوان جاء موفقاً، وخلق تبايناً أنيقاً بين الذهبي اللامع والأسود الكلاسيكي، في انسجام يعكس حرفية عالية في التصميم.

إطلالة لجين عمران أكدت مرة أخرى قدرتها على اختيار قطع جريئة ذات هوية واضحة، كما سلّطت الضوء على رؤية التصميم في المزج بين الثقافات المختلفة ضمن إطار فني راقٍ.