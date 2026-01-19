أيقونات الأناقة على سجادة Joy Awards.. إطلالات تحكي شخصية كل نجمة

لم تكن سجادة Joy Awards مجرد منصة لعرض الأزياء، بل تحولت إلى مساحة تعبّر فيها النجمات عن هويتهن الخاصة من خلال اختيارات مدروسة تعكس شخصياتهن وذوقهن الفريد. تنوع الإطلالات هذا العام أكد أن الأناقة لا تُقاس بنمط واحد، بل تتجلى بأشكال متعددة تجمع بين الجرأة، الرقي، والبساطة الراقية.

برزت لمى الكناني بإطلالة ناعمة وكلاسيكية، جسدت من خلالها مفهوم البساطة الراقية مع لمسات عصرية دقيقة تعكس ذوقًا متزنًا وحضورًا أنيقًا.

أما مريم الناصر فاختارت الخروج عن المألوف، معتمدة على ألوان جريئة وقصّات لافتة جعلت من كل ظهور لها لحظة مميزة تخطف الأنظار.

واتجهت رهف الحربي نحو الفخامة المترفة، حيث عكست تفاصيل فساتينها إحساسًا ملكيًا راقيًا يبرز حبها للأناقة الفاخرة.

في المقابل، قدمت مي عمر إطلالات متكاملة ومتوازنة، جمعت فيها بين الجرأة والرقي بأسلوب مدروس عزز من حضورها القوي على السجادة الحمراء.

وتألقت نور الغندور بأسلوب أنثوي جذاب، تميز بإطلالات مبهجة تنبض بالحيوية وتمنحها طابعًا شبابيًا لافتًا.



أما هناء الزاهد فاختارت الأناقة الهادئة، من خلال ستايل بسيط ومرتب ركز على الانسجام بين الفستان، تسريحة الشعر، والمكياج، ليعكس ذوقًا راقيًا ومتزنًا.

في النهاية، أثبتت نجمات Joy Awards أن الأناقة مفهوم مرن ومتعدد الأوجه، وأن سر التميز الحقيقي يكمن في التعبير الصادق عن الشخصية والذوق الخاص لكل امرأة.