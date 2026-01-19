تتصدر صيحة Color-Blocking مشهد الموضة لعام 2026 بوصفها إحدى أبرز الاتجاهات التي تحتفي بالجرأة والابتكار في تنسيق الألوان. وتعتمد هذه الصيحة على الجمع بين ألوان متضادة أو متباينة ضمن الإطلالة الواحدة، ما يضفي على الملابس طابعًا عصريًا وحيويًا يعكس روح التجديد.

ورغم أن تقنية Color-Blocking ليست وليدة اليوم، فإنها تعود هذا الموسم بأسلوب أكثر نضجًا وتوازنًا، ما جعلها خيارًا مفضلًا لدى المصممين العالميين، ونجوم الموضة، ومحبي الإطلالات الجريئة حول العالم.

تكمن فلسفة Color-Blocking في التعبير عن الشخصية والثقة عبر اختيار الألوان، سواء من خلال دمج لونين أو أكثر في قطعة واحدة، أو تنسيق عدة قطع بألوان متباينة بعناية، مع الحفاظ على الانسجام والأناقة دون مبالغة.

ويتميز موسم 2026 بالتركيز على تحقيق توازن بصري ذكي، من خلال مزج الألوان الحيوية مع الدرجات الهادئة أو الناعمة. من أبرز الأمثلة على ذلك تنسيق الأزرق الكوبالت مع البيج، الأحمر مع ألوان الباستيل، أو الأخضر الزمردي مع الأبيض، وهي توليفات تمنح الإطلالة إشراقة، وطاقة إيجابية، ولمسة عصرية راقية.