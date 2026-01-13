يُعد بوتكس التعرق من العلاجات الطبية الفعالة لحالات التعرق المفرط، حيث يعمل على تقليل إفراز العرق في المناطق المصابة مثل الإبطين، الكفين، والقدمين، من خلال إيقاف الإشارات العصبية التي تحفّز الغدد العرقية.

ويتميّز هذا العلاج بسرعة ظهور نتائجه، إلى جانب قدرته على تحسين جودة الحياة والحد من التأثيرات النفسية والاجتماعية المصاحبة لفرط التعرق.

فوائد تتجاوز الجانب الجمالي

لا تقتصر فوائد بوتكس التعرق على الجانب التجميلي فحسب، بل تمتد لتشمل:

تقليل الإحراج الاجتماعي

تعزيز الثقة بالنفس

تحسين الراحة في الحياة اليومية والعمل

ما يجعله خيارًا علاجيًا عمليًا للعديد من المرضى.

آثار جانبية محدودة

ورغم فعاليته، قد تصاحب العلاج بعض الآثار الجانبية المؤقتة، مثل:

ألم أو كدمات خفيفة في موضع الحقن

شعور مؤقت بالخدر أو الوخز

وفي حالات نادرة، ارتخاء بسيط ومؤقت في العضلات المجاورة

وتزول هذه الأعراض غالبًا خلال فترة قصيرة دون مضاعفات.

شرط أساسي

ويشدد الأطباء على أهمية استشارة طبيب مختص قبل الخضوع للعلاج، لتقييم الحالة الصحية والتأكد من ملاءمة بوتكس التعرق للمريض، إضافة إلى الالتزام بعدد الجلسات الموصى بها لضمان استمرار النتائج بأمان.

خيار آمن

وبشكل عام، يُعتبر بوتكس التعرق خيارًا آمنًا وفعالًا لمعظم المرضى عند استخدامه تحت إشراف طبي متخصص، حيث تفوق فوائده المخاطر المحتملة إذا تم تطبيقه وفق المعايير الطبية الصحيحة.