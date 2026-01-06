تألقت الممثلة البحرينية أميرة محمد خلال ظهورها الأخير بفستان «روز غولد ميتاليك»، عكس ذوقاً عصرياً يجمع بين الفخامة والجرأة الناعمة. خامة الفستان اللامعة انسجمت مع الإضاءة لتمنحها حضوراً قوياً ولافتاً.

اختيار اللون الوردي الذهبي أضفى دفئاً وأناقة أنثوية على الإطلالة.

لون دافئ



اختيار اللون الوردي الذهبي أضفى دفئاً وأناقة أنثوية على الإطلالة، ليوازن بين الحداثة والرقي ويمنح «اللوك» طابعاً راقياً ومميزاً.

اختيار اللون الوردي الذهبي أضفى دفئاً وأناقة أنثوية على الإطلالة.

تفاصيل جريئة بتنسيق ذكي



الأقراط الخضراء كانت التفصيلة الأبرز، إذ شكّلت تبايناً جريئاً أضاف حيوية وبعداً بصرياً للإطلالة دون مبالغة.

بساطة تُكمل المشهد



اكتملت الإطلالة بتسريحة شعر ناعمة وماكياج هادئ أبرز الملامح الطبيعية، محافظاً على التركيز على الفستان كقطعة محورية تخطف الأنظار.