ترند دمج الدينم والجلد في إطلالات الشتاء يعكس مزيجًا متوازنًا بين الراحة والأناقة، حيث يضفي الدينم لمسة عفوية وكاجوال، بينما يمنح الجلد جرأة وفخامة، مما يجعل الإطلالة متكاملة بصريًا.

يُنصح بالاعتماد على قطع دينم كلاسيكية مثل البنطال أو التنورة، مع تنسيقها مع جاكيت جلد ناعم أو إكسسوار جلدي مثل الحزام أو الحذاء، مع مراعاة تباين الألوان بين الأزرق الداكن أو الأسود في الدينم وألوان الجلد الدافئة مثل البني أو الأسود.

يُفضل استخدام الطبقات في الشتاء، مثل تيشيرت بسيط تحت قميص دينم مفتوح، مع إضافة سترة جلدية لإكمال الإطلالة، ما يضمن تحقيق توازن بين الحركة والدقة ويمنح الإطلالة شخصية عصرية وثقة مناسبة للمناسبات اليومية والمسائية.