ظهرت الفنانة الكورية جيني بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا يجمع بين الرقي والبساطة بأسلوب أنثوي قوي. جاء التصميم بقصة كورسيه باللون الأبيض أبرز القوام بدقة، وانسدل أسفله تنورة تول سوداء منفوشة أضفت تباينًا دراميًا أنيقًا يعكس هوية الدار.

التفاصيل عند الأكتاف المرصعة بخفة منحت الفستان لمسة فاخرة دون مبالغة، فيما أكملت جيني الإطلالة بتسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ، ما سمح للتصميم أن يكون محور المشهد. إطلالة تؤكد نجاح جورج حبيقة في تقديم توازن ذكي بين الكلاسيكية والحداثة، وتثبت ذوق جيني الرفيع في اختياراتها العالمية.