تألقت الفنانتان جينيفر لوبيز وأنغام بارتداء فستان بتصميم واحد من تصميم زهير مراد.

وارتدتْ جينيفر وأنغام فستاناً مطرّزاً بالترتر والخيوط اللامعة مع تفاصيل شفافة وذيل درامي، وظهرتا في مناسبات مختلفة ما أظهر إطلالتين مختلفتين للنجمتين.

وفيما اختارت أنغام إطلالة كلاسيكية ملكية؛ ظهرت بالفستان في أوبرا وحفلات تتناسب مع المشهد المسرحي، مع إكسسوارات محدودة ومكياج مدخّن يركّز على العيون، ما منحها طابعاً راقياً ومتحفّظاً يناسب أجواء الحفل الرسمي. نسقت جينيفر الفستان بلمسات تجعل المظهر أكثر درامية على السجادة الحمراء مع أحذية لامعة، تصاحبها مجوهرات بارزة وتسريحات شعر ومكياج يعزّزان عنصر الأداء اللافت الذي يخدم فعاليات هوليوودية ويحوّل الفستان إلى لحظة أيقونية.