لم يعد جاكيت الجينز قطعة تقليدية تقتصر على الإطلالات اليومية البسيطة، بل تحوّل هذا الموسم إلى عنصر أساسي يعكس جرأة الأسلوب وروح الابتكار، من خلال دمج خامات متنوعة مثل الجلد، الصوف، الأقمشة المنسوجة وحتى التطريزات اللافتة، أعاد المصممون تقديم الجاكيت الكلاسيكي برؤية معاصرة تمنحه بعداً جديداً من الأناقة، وتجعله قطعة محورية قادرة على تحويل أي إطلالة إلى بيان موضة متكامل.

كسر القواعد.. جاكيت الجينز بتركيبات غير متوقعة

اعتمد المصممون على مزج الجينز مع خامات غير متوقعة مثل الجلد والفرو والأقمشة اللامعة وحتى الدانتيل، ما أضفى على الإطلالات طابعاً جريئاً ولمسة خاصة تعكس شخصية عصرية واثقة.

هذا الدمج منح جاكيت الجينز بعداً جديداً يتجاوز الاستخدام اليومي التقليدي، ليصبح عنصراً أساسياً في إطلالات المساء والفعاليات غير الرسمية، خصوصاً عند تنسيقه مع قطع بسيطة تبرز تفرّده.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في كسر القواعد الكلاسيكية وإعادة تقديم الجينز بروح فنية تعبّر عن الجرأة والاختلاف دون التخلي عن الأناقة.