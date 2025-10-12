تابعوا عكاظ على
تستعد العاصمة الرياض لاستضافة أعمال المصممة العالمية الراحلة فيفيان ويستوود للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال عرض استثنائي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في الرياض لعام 2025، حيث ستُعرض مجموعة من تصاميم الدار الأيقونية التي تجمع بين الطابع الكلاسيكي المتمرد والابتكار في الخياطة البريطانية.

ويُعد هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز مكانة السعودية على خريطة الموضة العالمية، إذ يجذب اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام والمصممين الدوليين، ويعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأزياء المحلي في احتضان العلامات العالمية وإبراز المواهب العربية في منصة واحدة.

