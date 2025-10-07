لتقليل التجاعيد.. بوتوكس الرقبة خيار غير جراحي

تُعدُّ حقن البوتوكس للرقبة إجراءً تجميليًا غير جراحي يهدف إلى تحسين مظهر الرقبة من خلال تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا ونعومة.

تعتمد هذه التقنية على حقن مادة البوتولينوم توكسين في عضلات الرقبة، مثل عضلة (البلاتيسما)، التي تُسهم في ظهور التجاعيد والترهلات. يعمل البوتوكس على إرخاء هذه العضلات، مما يؤدي إلى تقليل التجاعيد وتحسين مظهر الرقبة بشكل عام.

تستغرق جلسة الحقن عادةً من 10 إلى 15 دقيقة، ولا تتطلب تخديرًا عامًا. تظهر النتائج تدريجيًا خلال أسبوعين، وتستمر عادةً لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، حسب استجابة الجسم؛ للحفاظ على النتائج، يُنصح بإجراء جلسات متابعة دورية.

على الرغم من فعالية هذا الإجراء، إلا أنه قد يُصاحبه بعض الآثار الجانبية المؤقتة مثل الاحمرار، التورم، أو كدمات في موقع الحقن. في حالات نادرة، قد تحدث مضاعفات أكثر خطورة مثل صعوبة في البلع أو ضعف في عضلات الوجه.

يُعتبر بوتوكس الرقبة خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من التجاعيد أو الترهل في منطقة الرقبة ويرغبون في تحسين مظهرهم دون اللجوء إلى جراحة. مع ذلك، يُنصح دائما بالتشاور مع طبيب متخصص لتحديد ما إذا كان هذا الإجراء مناسبًا لحالتك الصحية والجمالية.