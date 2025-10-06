أثارت الإعلامية وفاء الكيلاني جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة بعد ظهورها بإطلالة مختلفة خلال حضورها حفل «موركس دور»، الذي أُقيم في بيروت، إذ لفتت الأنظار بتغيرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

عدد كبير من المتابعين أبدوا دهشتهم من التغير الملحوظ في ملامح وجه وفاء، إذ انتشرت صور قديمة لها وقورنت بإطلالتها الأخيرة، ما فتح باب النقاش حول خضوعها لتعديلات تجميلية أو اعتمادها أساليب مكياج مختلفة غيّرت من شكلها المعتاد.

ورغم الجدل الكبير، ظل اسم وفاء الكيلاني في صدارة الترند لما تتمتع به من حضور إعلامي قوي، إذ يعد هذا الظهور من أكثر لحظاتها تداولاً على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة.