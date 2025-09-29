إطلالة خيالية تجمع الرقي والرومانسية في فستان زفاف سيلينا غوميز

في يوم زفافها، تألقت سيلينا غوميز بفستان زفاف من تصميم رالف لورين حسب المصادر الصحفية، وقد اختارت أن يكون فستانها قطعة فريدة مُخصصة لها.

يتميز الفستان برقبة عالية من طراز الهالتر، وزخارف زهرية دقيقة تتشابك على الجزء العلوي، مع ظهر مفتوح يضفي توازناً جميلاً بين الأناقة والجرأة.

القماش الأساسي للفستان كان من الساتان، حيث اختير ليمنح انسيابية وانسيابا خفيفا عند الحركة، بينما زُينت بعض المناطق بتطبيقات من الزهور لتُضفي بعداً زخرفياً خفيفاً دون إسراف.

امتدّ الفستان إلى ذيل ملون، بلمسة دراماتيكية تُكمل الإطلالة الضخمة بفضل الطول والانسيابية، ما جعله يناسب الأجواء الاحتفالية الكبرى.

فيما يتعلّق بالإكسسوارات، نسّقت سيلينا مع الفستان تسريحة شعر أنيقة على طراز هوليوود الكلاسيكي، وقُدمت معها طرحة واسعة تُبرز الفستان وتُكمل جمالية الإطلالة.

كما اختارت مجوهرات متقنة، منها أقراط من تيفاني أند كو، تتناغم مع البساطة والرقي في الفستان دون أن تطغى عليه.