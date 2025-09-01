معهد مارانجوني بالرياض يدعم سوق الموضة السعودي

شهدت الرياض افتتاح معهد مارانجوني العالمي للأزياء في خطوة تمثل إضافة نوعية لصناعة الموضة السعودية وتؤكد توجه المملكة نحو تمكين هذا القطاع وتعزيز مكانته ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعد المعهد أحد أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في الأزياء والتصميم على مستوى العالم، حيث يسهم في تخريج كوادر شابة مؤهلة قادرة على المنافسة والإبداع، إضافة إلى استقطاب خبرات دولية لدعم بيئة الابتكار المحلية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات اقتصادية تشير إلى أن سوق الأزياء والرفاهية في السعودية مرشح لبلوغ 26 مليار ريال خلال السنوات القادمة، ما يعكس النمو السريع الذي يشهده القطاع بدعم من رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الطموحة في مجالات الثقافة والإبداع والاقتصاد المتنوع.