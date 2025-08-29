3 طرق آمنة لتسريح الشعر دون حرارة والحفاظ على صحته

تسريحات الشعر دون استخدام الحرارة أصبحت من أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على صحة الشعر ومنع التقصف والتلف الناتج عن الأدوات الحرارية. هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن اعتمادها للحصول على تسريحات جذابة ومرتبة:

الطريقة الأولى: الضفائر الرطبة

تعتمد هذه الطريقة على تمشيط الشعر المبلل جيدًا ثم تقسيمه إلى عدة خصلات وضفر كل خصلة بشكل متساوٍ. يترك الشعر مضفرًا حتى يجف تمامًا، ثم تُفك الضفائر لتحصل المرأة على تموجات طبيعية ناعمة دون الحاجة لمكواة الشعر. يمكن إضافة كريم أو سبراي مخصص لتثبيت التموجات لفترة أطول.

الطريقة الثانية: لفات الشعر باستخدام لفافات أو رولز

يتم لف خصلات الشعر حول لفافات ناعمة أو رولز بعد ترطيبها قليلًا، ويُترك الشعر حتى يجف طبيعيًا. تمنح هذه الطريقة الشعر حجمًا وتموجًا متساويًا دون التسبب في أي ضرر حراري، كما يمكن تعديل حجم اللفات حسب الرغبة للحصول على تموجات كبيرة أو صغيرة.

الطريقة الثالثة: الجدائل أو العقد العلوية

تتم عن طريق جمع الشعر في جدائل متعددة أو عقدة علوية وتركها طوال الليل، ثم فك الشعر في الصباح للحصول على موجات ناعمة وأسلوب طبيعي. يمكن تعزيز النتيجة باستخدام مستحضرات خفيفة لتثبيت التسريحة وإضافة ملمس حريري.

تُعتبر هذه الطرق آمنة وفعالة لجميع أنواع الشعر، وتتيح الحصول على إطلالات جذابة ومتجددة دون الاعتماد على الحرارة أو أدوات التصفيف الضارة.