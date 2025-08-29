تايكا وايتيتي مفاجأة افتتاح أسبوع الموضة في نيوزيلندا

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في نيوزيلندا من العاصمة أوكلاند بحضور لافت جمع بين الأزياء والفن والترفيه، حيث حضرت مصممة الأزياء الأسترالية بيب إدواردز، مؤسسة علامة “Ksubi”، إلى جانب المخرج والكاتب الشهير تايكا وايتيتي الذي فاجأ الحضور بمشاركته في الحدث كجزء من فاصل ترفيهي غير متوقّع أضاف أجواء مرحة ومختلفة إلى الافتتاح.

اللافت أن التفاعل كان بين الثنائي الذي التقط عدة صور معًا وشاركها على منصات التواصل الاجتماعي ما أثار اهتمام المتابعين، خصوصًا أن غياب زوجته المغنية العالمية ريتا أورا كان محط أنظار وتساؤلات.

هذه المشاركة أبرزت الروابط الممتدة بين إدواردز ووايتيتي والتي لا تقتصر على الأوساط المحلية بل تمتد إلى محافل في لندن ولوس أنجلوس وأستراليا، لتجسد جانبًا من التداخل بين صناعة الأزياء وصناعة السينما والترفيه في مشهد عالمي واحد.