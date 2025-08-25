هيفاء وهبي تخطف أضواء بيروت بفستان بألوان صاخبة
أحيت الفنانة هيفاء وهبي أخيرا حفلا صيفيا في بيروت، حيث لفتت الأنظار بإطلالة مميزة حملت الكثير من الحيوية والجرأة.

اختارت وهبي فستانًا مخططًا بألوان فاقعة من تصميم شربل زوي، تدرجت بين الأصفر والبرتقالي والزهري لتمنح إطلالتها طابعًا صاخبًا ومشرقًا يتناسب مع أجواء الحفل.

تميز التصميم بخطوطه الطولية التي عززت من رشاقة القوام، إلى جانب قصّة الكورسيه التي أضافت لمسة أنثوية بارزة، مما جعل حضورها على المسرح متكاملاً يجمع بين الأناقة العصرية والطاقة الفنية، ويكرس حضورها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة العربية.

