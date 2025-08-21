عاد حضور عصابة الرأس في صياغة الإطلالات الحديثة لتشكل مظهراً يعكس أكثر من مجرد وظيفة جمالية بسيطة، إذ اتجه المصممون إلى إدخال تفاصيل بارزة وملموسة عليها مثل الخرز اللامع أو التطريز الكثيف وحتى العناصر المعدنية.

هذه الإضافات جعلت منها قطعة لافتة للنظر تضاهي في تأثيرها بعض المجوهرات أو الإكسسوارات الكبيرة. وبذلك لم تعد عصابة الرأس مجرد تفصيل ثانوي يكمل التسريحة، بل تحولت إلى عنصر أساسي قادر على منح الإطلالة طابعاً خاصاً يعكس ثقة مرتديها ويبرز شخصيته، خصوصاً مع تزايد الإقبال على استخدامها في المناسبات الرسمية وغير الرسمية على حدٍّ سواء.



