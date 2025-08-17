ترند الـ Duck Nails هو صيحة جمالية مثيرة للجدل ظهرت بوضوح في منصات التواصل الاجتماعي، وتتميز بشكل الأظافر العريض من الأطراف ليحاكي رجل البطة، ما يمنح مساحة كبيرة لتطبيق التصاميم والزخارف الجريئة مثل الإكسسوارات ثلاثية الأبعاد وأحجار الكريستال والرسومات الملفتة. ورغم أن الفكرة ليست جديدة وسبق أن ظهرت في بدايات الألفينات مع شخصيات مشهورة مثل سنوكي، فإنها عادت بقوة بدعم من نجمات مثل كاردي بي وليزو لتصبح جزءًا من موضة الـ Y2K العائدة إلى الساحة. وعلى الرغم من انتشارها الواسع، تواجه هذه الصيحة موجة انتقادات واسعة من الجمهور الذي يرى أنها غير عملية وتفتقر إلى الأناقة التقليدية، بل يصفها البعض بأنها غريبة أو حتى غير جذابة، بينما يعتبرها آخرون شكلًا من أشكال التمرد على معايير الجمال المعتادة وفرصة للتعبير الفني بلا قيود. هذا الانقسام الحاد بين مؤيد ومعارض جعل الـ Duck Nails واحدة من أكثر ترندات الأظافر المثيرة للنقاش في عالم الجمال لعام 2025.



