يشهد عالم الموضة تحولاً لافتاً مع دخول العارضات المصممات بالذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، في خطوة تعكس التطور السريع للتقنيات الرقمية في هذا المجال.





بدأت بعض العلامات التجارية الكبرى بالاعتماد على عارضات افتراضيات في الحملات الإعلانية، لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وكفاءة في التحكم بالمظهر والتفاصيل.

«العارضات الرقميات» يتم تصميمهن بدقة عالية تحاكي الملامح البشرية، ما يتيح للشركات إنتاج محتوى متنوع وفريد دون الحاجة إلى جلسات تصوير تقليدية.





إلا أن هذا الاتجاه أثار جدلاً واسعاً حول مسألة الأصالة ومستقبل التمثيل الإنساني في صناعة الموضة، إذ يرى البعض أنه يهدد فرص العارضات الحقيقيات، ويؤثر على التنوع الجسدي والثقافي في الإعلانات، بينما يعتبره آخرون نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة للإبداع البصري.