اعتمدت وزارة البلديات، الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، وأفادت أن الاشتراطات تشمل المعايير المرتبطة بتصنيف الأنشطة، ومتطلبات التراخيص، والموقع، والمساحة، إضافةً إلى الجوانب الفنية والمعمارية، وتحديد المساحات الأدنى للمواقع، ومتطلبات اللوحات التجارية، وتوفير مسارات مخصصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات، وتطبيق كود البناء السعودي في ما يتعلق بمواد البناء والتهوية والوقاية من الحريق.

الهوية العمرانية

ومن الالتزام بالهوية العمرانية، ومنع التعدي على الأرصفة أو استخدام الأرصفة العامة في النشاط، إلى جانب إلزام المنشآت بوجود كاميرات مراقبة، ولوحات داخلية تعريفية، وملصقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن المحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين إلى الالتزام بجميع الاشتراطات المعتمدة وتصحيح أوضاع منشآتهم، مؤكدةً أن الأمانات والبلديات ستتولى مهام الرقابة والتفتيش ضمن نطاق اختصاصها المكاني، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.