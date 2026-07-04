كشفت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حد الأجور المعتمد للمهن الأولية يبلغ 10 آلاف ريال، وذلك ضمن تصنيف المهن المعتمد في المنصة.



وأوضحت الوزارة أن قائمة المهن الأولية تضم 77 مهنة، تشمل عدداً من الأعمال في قطاعات الخدمات والنظافة والإنشاءات والزراعة والنقل والتشغيل، من أي مهنة مصنفة بعامل: «مواقف سيارات، مهن فريدة، نظافة حدائق، نظافة شوارع، غسيل مركبات متنقل، مطبخ، تنظيف أدوات مطبخ، مخزن، تعبئة رفوف، تحميل وتنزيل، قيادة عربة جر بالحيوان، دراجة نقل، جر عربة يدوية، ورشة، فرز منتجات، تصنيع، وضع ملصقات، تعبئة وتغليف، هدم، خلطة خرسانية، بناء، مقبرة، حفر، سفلتة، صيانة الطرق، إنشاءات، محجر، منجم، صيد أسماك، مزرعة سمكية، مكافحة حرائق غابات، مراعي، غابات، مشتل، مسطحات خضراء، مزرعة إنتاج زراعي وحيواني، تفريخ بيض، اسطبل، مزرعة دواجن وطيور، مزرعة حيوانات، زراعي معالجة آفات، زراعي، تنظيف خزانات مياه، تنظيف قطارات، تنظيف سفن، تنظيف طائرات، تنظيف مركبات، غسل ستائر، غسيل سجاد وموكيت، كي، غسيل ملابس، تنظيف مكاتب ومنشآت، تدبير فندقي، تنظيف وخدمة منزلي، تنظيف وخدمة منزلي».



وشملت المهن المصنفة كمهن أولية «خادم مسجد، مدقق تذاكر، جامع مياه، جامع حطب، موزع فواتير، محصل آلات بيع ذاتي، قارئ عدادات، حمال، مراسل، فارز نفايات، جامع نفايات، بائع صحف، بائع متجول، موزع منشورات، ملمع أحذية، معد وجبات عربة طعام، معد وجبات سريعة، قائس سيول، جامع عينات تربة، منظف مسابح، منظف نوافذ».