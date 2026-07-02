أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) جائزة «مائي» لكفاءة المياه، كأول منصة وطنية تُعنى بتكريم التميز في كفاءة وترشيد استخدام المياه، وتحفيز الابتكار، ونشر الوعي، وتشجيع المبادرات والممارسات ذات الأثر المستدام، وذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع المياه السعودي 2026 التي اختتمت أعمالها اليوم في جدة.

واختتم المركز مشاركته في الفعاليات، التي أُقيمت خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو، بعد أن استعرض مبادراته وبرامجه ومشاريعه الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام المياه، وتعزيز ثقافة الترشيد، وتوسيع الشراكات الداعمة للاستدامة المائية.

وشهدت المشاركة تكريم 27 جهة من شركاء الاستدامة المائية، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز كفاءة وترشيد استخدام المياه، وشملت جهات حكومية وخاصة وغير ربحية أسهمت في تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر ملموس في مختلف القطاعات.

كما قدّم «مائي» سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ناقشت الوعي المائي، والتحول في قطاع المياه، وكفاءة وترشيد الاستخدام، والتجارب الوطنية في القطاع الحضري، وتمكين مقدمي خدمات كفاءة المياه، إلى جانب استعراض المبادرات البيئية والشراكات المؤسسية الداعمة للاستدامة.

وشهدت الفعاليات تكريم وزارة البيئة والمياه والزراعة للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)؛ تقديراً لجهوده في مبادرات التوعية المائية خلال موسم حج 1447، وإسهاماته في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الوعي وتعزيز كفاءة استخدام المياه بين ضيوف الرحمن.

وأكد المركز أن مشاركته في أسبوع المياه السعودي 2026 تعكس دوره في تطوير الحلول والمبادرات النوعية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة وترسيخ ثقافة المحافظة على المياه.