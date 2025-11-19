وقّعت NHC اتفاقية مع شركة صالح العبد الله المهنا وشركاؤه للمقاولات، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تهدف إلى إنشاء 1290 وحدة سكنية ضمن وجهة الورود في محافظة الأحساء، بقيمةٍ إجمالية تجاوزت 651 مليون ريال، وذلك ضمن جهود NHC المستمرة لتوفير خيارات سكنية متنوعة ترتقي بجودة الحياة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتنمية وجهة الورود بخيارات سكنية متنوعة بتصاميم عصرية تلبي كافة التطلعات، وتُعد الوجهة إحدى أبرز وجهات NHC العمرانية في الأحساء، إذ تحتوي على بنية تحتية حديثة وخدمات مجتمعية وتجارية متكاملة، ما يبرز التزام الشركة بتوفير بيئة سكنية تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتكامل الحضري.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص NHC على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا ودفع عجلة التطوير في المدن السعودية، ضمن جهودها المتواصلة لبناء وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70%.