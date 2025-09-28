78 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات 4.8 مليار ريال

الأكثر نشاطا

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 78.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 11229.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 255 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 118 شركة.وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي ريتيل، والعبيكان للزجاج، والعربية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، وجدوى ريت السعودية، والراجحي، والتعمير، وسدافكو، الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.35%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأنابيب، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسينومي ريتيل، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضا بمقدار 5.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 25455.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.