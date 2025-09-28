خطوة تعكس توجه الشركة نحو بناء مجتمعات متكاملة، وتقديم حلول لوجستية عقارية تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع السعودي المتجددة.

أعلنت شركة رفاد للاستثمار والتطوير العقاري إطلاق استراتيجيتها التنموية الجديدة، التي ترتكز على تطوير مجتمعات متكاملة، ومشاريع متعددة الاستخدامات، وحلول لوجستية عقارية، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى بناء بيئات حضرية ذكية ومستدامة تدعم جودة الحياة، وتنشط الحركة الاقتصادية والسياحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تسعى رفاد من خلال هذا التوجه إلى تجاوز النموذج العقاري التقليدي، والتحوّل إلى مطوّر يقدم تجارب معيشية متكاملة، تنبع من فهم عميق للاحتياجات المتجددة للسكان. ويستند هذا التحوّل إلى مبدأ محوري، أن المجتمعات الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في قلب التطوير، وتوفر له بيئة تدعم رفاهيته وجودة حياته على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرّح عبدالهادي القحطاني، المدير العام لشركة رفاد للاستثمار والتطوير العقاري:

«نحن لا نطوّر مشاريع، بل نعيد تعريف تجارب الحياة. استراتيجيتنا الجديدة تعبّر عن التزامنا بتطوير وجهات حضرية تُحدث فرقاً حقيقياً في نمط حياة الأفراد، وتوفر بيئة متكاملة تعزز التفاعل، وتغذي الروابط المجتمعية، وتواكب الاحتياجات المستقبلية».

تشمل هذه الاستراتيجية اعتماد نهج مميز في إدارة التطوير العقاري، يرتكز على التكامل بين البنية التحتية الذكية والخدمات المتصلة، مع التزام صارم بمبادئ الاستدامة. وتحرص الشركة على تحقيق توازن دقيق بين المعايير الحضرية المتقدمة والبعد الإنساني، بما يعزز من قدرة المجتمعات على النمو والتطور ضمن بيئات تحتفي بالإنسان وتلبي احتياجاته.

من جانبه، علّق المهندس خالد المبارك، رئيس قطاع التطوير في الشركة: تتحقق رؤية رفاد من خلال استراتيجيتها الطموحة المرتكزة على الاستدامة الحضرية وفريق عملها المتكامل والمتخصص في شتى المجالات. ومن خلال تطوير مشاريع نوعية في مختلف القطاعات لرفع جودة الحياة، إضافة إلى مراكزها اللوجستية المتقدمة، تبتكر الشركة بيئات عصرية تواكب أعلى المعايير العالمية.

وتركّز رفاد في المرحلة القادمة على تنفيذ هذه الرؤية من خلال مشاريع استراتيجية مثل مِراف ديستركت، وتطوير وجهة مخصصة للأعمال في مدينة الخبر، وتنمية الأصول القائمة بما يتماشى مع رؤيتها المتقدمة في قطاع التطوير. إضافة إلى تطوير مناطق لوجستية متكاملة في مدن داخل المملكة وخارجها، لتوفير حلول تشغيلية تدعم سلاسل الإمداد والأنشطة المختلفة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لتكون عنصراً فاعلاً في التنمية العمرانية الوطنية.

عن رفاد:

«رفاد للاستثمار والتطوير العقاري» هي شركة سعودية تركز على تطوير أسلوب حياة متكامل يشمل حلولاً عقارية ولوجستية مرنة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات السوق المحلية. تشمل مشاريعها مجمعات سكنية، ومشاريع تطوير عقاري مثل «مراف دستركت»، إضافة إلى مواقع مخصصة لإنشاء مستودعات ومرافق لوجستية تُبنى حسب احتياجات العملاء. تسعى رفاد إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مشاريع تساهم في النمو الحضري وتعزز من كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

