«لاهنت».. شركة سعودية ناشئة تحقق توسعًا إقليميًا واعتمادات دولية في مجال GovTech

شهدت شركة لاهنت لخدمات الأعمال، وهي شركة سعودية ناشئة متخصصة في أتمتة الخدمات الحكومية، سلسلة من التطورات المهمة خلال عام 2025، شملت اعتمادًا رسميًا من جهات وطنية، حصولها على شهادات دولية، إدراجها ضمن قوائم نمو إقليمية، وتوقيع اتفاقيات تعاون محلية وخليجية.

4 شهادات دولية

وفي سبتمبر 2025، حصلت «لاهنت» على 4 شهادات دولية تغطي نظم إدارة الجودة، إدارة خدمات تقنية المعلومات، أمن المعلومات، وحماية البيانات في الخدمات السحابية، وذلك بعد اجتيازها عمليات تدقيق أجرتها جهات اعتماد مستقلة. وتمثل هذه الشهادات اعترافًا بالتزام الشركة بالمعايير العالمية الخاصة بالامتثال وجودة الخدمات وحماية البيانات.

كما أعلنت الشركة، خلال العام نفسه، خطتها لتوسيع نطاق خدمات الأتمتة ليشمل 50 خدمة حكومية بحلول عام 2026. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي، من خلال تبسيط العمليات الإدارية المعقدة مثل تسجيل العقود، التراخيص، وإدارة شؤون الموظفين.

خدمات ذكاء اصطناعي

وفي إطار الاعتراف الوطني، حصلت لاهنت على اعتماد رسمي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كمقدم خدمات ذكاء اصطناعي، إلى جانب منحها وسم «واعي» المخصص للجهات الملتزمة بمعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا الاعتماد قدرة الشركة على تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن أطر تنظيمية وطنية تركز على الشفافية والمساءلة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تم إدراج لاهنت ضمن قائمة أسرع 100 علامة تجارية نموًا في آسيا لعام 2025، وهو تصنيف يسلط الضوء على الشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتظهر ابتكارًا وأثرًا واضحًا في الأسواق. ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حصلت الشركة في عام 2024 على جائزة أفضل شركة ناشئة في السعودية ضمن جوائز فوروشونا العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز حضورها محليًا وإقليميًا.

التوسع في الاتفاقيات

وضمن مسار التوسع، وقعت «لاهنت» في عام 2025 اتفاقيات عدة مع شركات سعودية مرتبطة بالقطاع الحكومي لإدخال تقنيات الأتمتة في الخدمات العامة. كما سبقت هذه الخطوة اتفاقية أبرمتها مطلع العام مع شركة إيبانه العُمانية، بقيمة تقدر بنحو5 ملايين دولار أمريكي، لتطوير البنية التحتية الرقمية في سلطنة عُمان على مدى ثلاث سنوات.

تأسست لاهنت في عام 2023 وتتخذ من الدمام مقرًا لها. وتعمل الشركة على تطوير منصات وحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتية لتسريع الإجراءات الإدارية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من مستوى الشفافية والامتثال. وخلال فترة قصيرة منذ تأسيسها، تمكنت من تحقيق سلسلة من الإنجازات التي تعكس الدور المتنامي لشركات GovTech الناشئة في دعم برامج التحول الرقمي محليًا وإقليميًا.