السياحة: نمو قياسي بـ«26%» في صيف السعودية 2025

أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق برنامج صيف السعودية 2025 أرقامًا قياسية في المؤشرات الأولية للسياحة، إذ بلغ عدد السياح من الداخل والخارج في جميع وجهات السعودية أكثر من 32 مليون سائح، مسجلًا نموًا بنسبة (26%) مقارنة بموسم صيف 2024، كما سجل إنفاق السياح من الداخل والخارج خلال الموسم نحو (53.2) مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بنسبة (15%) عن صيف العام الماضي، كما حققت عسير نموًا استثنائيًا بعدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (49%).

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود منظومة السياحة السعودية في تطوير القطاع وتعزيز الترويج للمقومات السياحية الوطنية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة، عبر استحداث منتجات سياحية نوعية، واستضافة الفعاليات العالمية والأنشطة الثقافية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يلبّي تطلعات السياح ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان وزير السياحة قد أطلق في يونيو 2025 برنامج صيف السعودية تحت شعار «لوّن صيفك»، وذلك خلال ورشة عمل جمعت منظومة السياحة السعودية بالشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واستهدف ترويج 6 وجهات سياحية متنوعة، منها البحرية في جدة والبحر الأحمر، والجبلية في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، والفعاليات الكبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية وموسم جدة وموسم عسير، التي ضمت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة.

يذكر أن جهود منظومة السياحة مستمرة في جذب السياح من مختلف دول العالم طوال العام، فالاستعدادات قائمة لإطلاق موسم الشتاء قريبًا، الذي سيحمل معه الكثير من الفعاليات العالمية والمنتجات السياحية المبتكرة.