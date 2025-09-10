عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي باركس تاو، وذلك على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة السعودية – الجنوب أفريقية المشتركة التي تستضيفها الرياض، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الصناعة والثروة المعدنية بالوفد الجنوب أفريقي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط المملكة بجنوب أفريقيا، وضرورة العمل على استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأوضح الوزير الخريف، أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يشهد نموًا متزايدًا، ما يستدعي دراسة إبرام اتفاقية للتبادل التجاري تسهم في توسيع نطاق التعاون، مشددًا على أهمية حصر مخرجات أعمال اللجنة في قائمة محددة للمهمات يتم الاتفاق عليها ومتابعتها بانتظام، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في قطاع السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة به، إلى جانب قطاعي التعدين والحديد.من جانبه، عبّر الوزير الجنوب أفريقي عن شكره للمملكة على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا أبرز الفرص الواعدة في بلاده، خصوصًا في قطاع السيارات، إلى جانب قطاع الحديد الذي يتطلب شراكات استثمارية وتقنية، وقطاع التعدين بما يشمل الاستكشاف والمعادن الحرجة، وأكد أن بلاده تمتلك مناطق اقتصادية خاصة يمكن أن تكون منصات جاذبة للاستثمارات المشتركة.