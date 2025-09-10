ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 6.5% خلال يوليو 2025

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025 بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لشهر يوليو من عام 2025، أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.

وأفادت بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق.

ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.