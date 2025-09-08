الأسهم تفقد 96 نقطة.. التداولات 4.1 مليار ريال

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 96.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,497.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 260 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 198 شركة. وكانت أسهم شركات لازوردي، وأماك، وعطاء، ووفرة، والدريس، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ثمار، والعقارية، والكابلات السعودية، والأسماك، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضاً في التعاملات.وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.11% و9.97%، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والأهلي، وثمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو منخفضاً بمقدار 179.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,345.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.