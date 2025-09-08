«الاستثمارات العامة» يبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في وقت لاحق.وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل 10 سنوات عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.وعيّن الصندوق «سيتي بنك»، «إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان» كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، في حين تم اختيار بنك الصين، «بي إن بي باريبا»، «غولدمان ساكس»، بنك الصناعات و«التجارة الصيني» (ICBC)، و«ستاندرد تشارترد» كمديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5.5 مليار دولار من بيع صكوك، والذي جذب طلباً قوياً من المستثمرين، مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير.وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس الماضي، إنه خفّض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة، وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها، بقيمة 8 مليارات دولار.وعهد الصندوق لبنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان بدور التنسيق العالمي المشترك، وعين بنك الصين وبي.إن.بي باريبا وغولدمان ساكس والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين مشتركين.ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.