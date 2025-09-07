61 نقطة انخفاض للأسهم.. المؤشر عند 10593.97

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 61.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 10593.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 153 شركة.وكانت أسهم شركات ثمار، والأسماك، والشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وريدان، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعمير، والصقر للتأمين، والعبيكان للزجاج، ومبكو، والبابطين الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.70%، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأنابيب، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومحطة البناء، وإس تي سي، وثمار، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بمقدار 34.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 25525.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.