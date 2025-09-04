«HONOR» تشارك في المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية (GSR) 2025 في السعودية

أعلنت «HONOR»، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، مشاركتها في المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية (GSR) 2025، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه المشاركة التزام «HONOR» بالتعاون مع الهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع للمساهمة في تشكيل مستقبل الاتصالات الرقمية.

يُعد «GSR» الحدث الأبرز للاتحاد الدولي للاتصالات، إذ يجمع الهيئات التنظيمية والمعنيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة سُبل تنظيمية تعزز الابتكار وتضمن استفادة المجتمعات كافة من الاقتصاد الرقمي. وتسلط مشاركة «HONOR» الضوء على دورها المحوري في تقديم حلول مبتكرة تسهم في النقاشات العالمية حول السياسات والتنظيمات الرقمية.

أحدث إنجازات «HONOR»: أول نموذج صوتي كبير يعمل على الجهاز

كما كشفت «HONOR» إطلاق أول نموذج لغوي كبير لمعالجة الكلام على الجهاز في العالم، وذلك على النسخ الدولية من HONOR Magic V5. يُعد هذا الابتكار قفزة نوعية في مجال الترجمة الصوتية، إذ يوفر ترجمة فورية للمكالمات متعددة اللغات على الجهاز مباشرة، بسرعة ودقة وكفاءة أعلى من أي حلول تقليدية قائمة على السحابة.

تعتمد خدمات الترجمة التقليدية غالباً على البنية التحتية السحابية، مما يعرّض خصوصية المستخدمين للخطر ويؤدي إلى تأخير في الأداء. لكن الحل الجديد من «HONOR»، الذي يعمل مباشرة على الجهاز، يتجاوز هذه التحديات بشكل جذري، إذ يوفّر تجربة مماثلة لتقنيات السحابة دون الحاجة إلى نقل المحادثات الحساسة عبر الإنترنت.

تتيح هذه التقنية ميزة الترجمة الفورية أثناء التحدث، وهو تطور كبير مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب انتظار انتهاء الجملة بالكامل قبل البدء في الترجمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة سرعة الاستجابة بنسبة 38% وتحسين دقة الترجمة بنسبة 16%.

يمثل هذا الابتكار بداية عصر جديد للترجمة عبر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن للمستخدمين حول العالم تجربة تواصل ذكية وسلسة وخالية من الحواجز.

التزام «HONOR» بالجودة والخصوصية والابتكار

تركز شركة HONOR باستمرار على جودة الاتصالات كجزء أساسي من إستراتيجيتها الابتكارية. فمن ضمان جودة المكالمات النقية على هواتفها الذكية إلى تطوير حلول تضع الخصوصية أولاً للمستخدمين حول العالم، تواصل الشركة تمكين الأفراد من التواصل بسلاسة وأمان.

كانت «HONOR» أول من قدّم ميزة «مكالمة الخصوصية بالذكاء الاصطناعي» على هاتف HONOR Magic4 Pro، وهي ميزة تقوم بضبط مستوى صوت المكالمة الواردة تلقائياً بما يتناسب مع البيئة المحيطة، سواء كانت صاخبة أو هادئة، مما يوفر حلاً مبتكراً وغير مسبوق لتقليل تسرب الصوت.

من خلال مشاركتها في مؤتمر GSR 2025، تؤكد «HONOR» من جديد التزامها بدفع عجلة الاتصالات الآمنة وعالية الجودة والتي تضع المستخدم في المقام الأول. وبفضل استثماراتها المستمرة في الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي وإيمانها القوي بالحلول التي تضع الخصوصية كأولوية، تكرّس «HONOR» جهودها لدعم الهيئات التنظيمية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة العالميين في تشكيل مستقبل رقمي يضع الإنسان في جوهره.