دعم كافة متعثري الإيجارات السكنية.. تجاوزوا 50000 في عام

علمت «عكاظ» أن إجمالي المستفيدين من برنامج دعم المتعثرين في سداد الإيجار خلال العام الماضي 2024 تجاوز 50 ألف حالة تعثر.ويشمل برنامج دعم المتعثرين 4 فئات شملت «أسرة ضعيف القدرة المادية، أسرة السجين، أسرة المريض، وأسرة المتوفى».وعن شروط الدعم، بيّن البرنامج ضرورة أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار، وأن يصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قاضي التنفيذ، وصدور قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم.وأكد البرنامج أنه سيتم تقديم الدعم للمستحقين (دون تقديم أي طلب من المستفيدين)، من خلال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة.وكان البرنامج قد أوضح في وقت سابق، أن الحالات المتعثرة تصل آلياً من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة البلديات والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، إذ يهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، وذلك امتداداً لجهود برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.يُذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، وهي: (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سنداً تنفيذياً، وأن يَصدر قرار تنفيذي بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل والبلديات والإسكان، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم المركزية.