«الصناعة»: إصدار 43,130 «شهادة منشأ» في 30 يوماً

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 43,130 «شهادة منشأ» خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.وأفاد الجراح بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج، هي: (شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ «التفضيلية» وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية «النموذج العام»).وأوضح متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.