إصدار 68 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 68 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 44 رخصة كشف، و11 رخصة محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يوليو 2025.وأفاد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2463 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,499 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 651 رخصة، ثم رخص «استغلال تعدين ومنجم صغير» بـ 242 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 58 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 13 رخصة.وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ وب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.وبين أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ وب، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.