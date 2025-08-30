جايكو تسرع خطاها في السعودية مع مبيعات قوية للطراز J5 وانطلاقة قوية للسوبر هايبرد J7-SHS

في 9 أغسطس 2025، نظّمت شركتا أومودا وجايكو فعالية إطلاق كبرى تحت شعار Go Discover «اذهب واستكشف» في العاصمة السعودية الرياض. خلال الحدث، تم الإعلان رسمياً عن دخول سيارة JAECOO 5 إلى أسواق السعودية والكويت وقطر والإمارات، لتفتح بذلك صفحة جديدة في إستراتيجية العلامة بمنطقة الشرق الأوسط. كما أعلنت الشركة فتح باب الحجز المسبق لسيارة JAECOO 7 SHS الهجينة في السعودية، بأسعار منافسة تبدأ من 103,385 ريالاً سعودياً شامل ضريبة القيمة المضافة، وبمدى قيادة يتجاوز 1,200 كم، ما يجعلها خياراً عملياً للسفر الطويل.

حققت أومودا وجايكو حضوراً لافتاً في مطار دبي الدولي، أحد أهم مراكز العبور الجوي في العالم، حيث احتلت العلامة أبرز المواقع الإعلانية لتعزيز وعي المسافرين من رجال الأعمال والرحلات الفاخرة. هذه الخطوة أكدت تسارع إستراتيجية التوسع العالمي للعلامة وقوة تصميمها وهويتها العصرية.

على أراضي الشرق الأوسط القاسية، حيث الحرارة العالية والعواصف الرملية والتضاريس الصعبة، يبرز طراز JAECOO 5 كخيار مثالي، ويتحدى الجمل كونه سفينة الصحراء الجديد. السيارة مجهزة بنظام تعليق مستقل، وعمق خوض للمياه يبلغ 600 ملم، إضافة إلى نظام رؤية بانورامية بزاوية 540° يمنح السائق ثقة أكبر في مختلف الظروف.

السيطرة على المطارات وتسريع وتيرة العولمة

في 9 أغسطس 2025، نظّمت شركتا أومودا وجايكو فعالية إطلاق كبرى في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار «اذهب واستكشف» Go Discover. وقد شكّل هذا الحدث محطة مفصلية في الإستراتيجية العالمية للعلامة، حيث شهد الإعلان الرسمي دخول سيارة JAECOO 5 إلى أسواق السعودية والكويت وقطر والإمارات، لتفتتح بذلك فصلاً جديداً لهذا الطراز في منطقة الشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك، قدّمت أومودا وجايكو حضوراً قوياً في واحد من أهم مراكز النقل العالمية وأكثرها تأثيراً في مطار دبي الدولي. ويُعرف المطار بصفته «الاستراحة الجوية» التي تستقبل عشرات الملايين من المسافرين من رجال الأعمال والعملاء رفيعي المستوى سنوياً، ما يجعله مركزاً عالمياً حقيقياً لحركة العبور، كما احتلت العلامة مواقع إستراتيجية رئيسية، ما ساعدها على تعزيز الوعي بمكانتها في المشاهد الراقية، وأرسل في الوقت نفسه إشارة قوية على حضورها العالمي.

طراز 5JAECOO يغزو الشرق الأوسط بقوة احترافية

إن JAECOO 5 ليست مجرد سيارة SUV للطرق الوعرة، بل هي رفيق ذكي صُمم لأسلوب الحياة العصري.

مستوحاة من فلسفة الإنسان، المركبة، الحياة، تقدم السيارة ثلاث تجارب حياتية حصرية: الموسيقى، التخييم، والحيوانات الأليفة.

وضع الكاريوكي المدمج بميكروفون عازل للضوضاء ومضخم صوت يحوّل الرحلة إلى حفلة متنقلة.

رف سقفي يتحمل حتى 75 كيلوغراماً لحمل الخيام والدراجات والمعدات.

مصابيح تخييم مغناطيسية قابلة للفك تجعل الحياة في الهواء الطلق أكثر سهولة.

تصميم صديق للحيوانات الأليفة معتمد من TÜV SÜD كـ«مقصورة صديقة للحيوانات».

JAECOO 5

SUV

من الأداء القوي إلى المزايا الذكية المبتكرة، تعيدرسم حدود سياراتالخفيفة للطرق الوعرة.

إنجازات عالمية تعزز الثقة

في يوليو 2025، ارتقت الشركة الأم لأومودا وجايكو إلى المرتبة 233 على قائمة Fortune Global 500، مع تجاوز صادراتها 5 ملايين سيارة، وهو ما يمثل إنجازاً تاريخياً في إستراتيجيتها العالمية.

وتعتمد الشركة على إستراتيجية مزدوجة:

OMODA : تركيز على أن تكون العلامة العالمية الرائدة في سيارات الكروس أوفر.

: تركيز على أن تكون العلامة العالمية الرائدة في سيارات الكروس أوفر. JAECOO : بناء علامة سيارات أنيقة للطرق الوعرة، بشعار من الكلاسيكي إلى ما بعد الكلاسيكي .

SHS

كما تواصل الشركة تعزيز حلول الطاقة الجديدة عبر تقنيتها المتقدمة الهجينة، لتصبح من أبرز العلامات العالمية في مجال السيارات الهجينة والكهربائية.