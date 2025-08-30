الراجحي: «الموارد» ماضية في تمكين الشباب والفتيات السعوديين

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة ماضية في تمكين الشباب والفتيات السعوديين عبر بناء القدرات، وتوفير برامج تدريبية نوعية، وتسهيل رحلة رواد ورائدات الأعمال ليكونوا محركا أساسيا للنمو والابتكار.جاء ذلك خلال لقاء الوزير الراجحي، اليوم، برجال وسيدات ورواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، في إطار تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الغرف التجارية لتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وثمّن الوزير الراجحي الدور المحوري لغرفة أبها في خدمة قطاع الأعمال.وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، رحّب خلالها بالوزير والوفد المرافق، مشيدا بالزيارة التي تعكس تكامل السياسات الوطنية مع تطلعات قطاع الأعمال، مبرزا دور الغرفة بصفتها منصة إستراتيجية لنقل صوت المستثمرين والعمل مع الشركاء لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تولّد فرص عمل نوعية لأبناء وبنات المنطقة، مؤكدا متانة العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص كونها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وشهد اللقاء تقديم عرض عن مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها، استعرض إنجازاته في تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها في القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والتقنية، من خلال برامج نوعية مواكبة لاحتياجات السوق.وتخللت اللقاء جلسة حوارية ناقش فيها الوزير التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والتوظيف، وتبادل الرؤى حول تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مكاتب العمل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات الاستثمار في المنطقة.واختُتم اللقاء بتأكيد استمرار العمل المشترك لوضع خطط عملية تعزز التمكين، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار الواعد في منطقة عسير، بما يحقق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المنشود. حضر اللقاء عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة.