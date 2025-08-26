الأسهم تفقد 23 نقطة.. التداولات 7.3 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً بمقدار 23.30 نقطة ليصل عند مستوى 10874.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والتطويرية الغذائية، والأندلس، وسال، وثمار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني إخواني، وأكوا باور، والمجموعة السعودية، والبحري، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.28% و5.60%.وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وشمس، وأمريكانا، والمجموعة السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات المجموعة السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 24.41 نقطة ليصل إلى مستوى 26184.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم، تقاسمتها 5202 صفقة.